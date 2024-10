Procedono i lavori della nuova pista ciclabile che si congiunge al tracciato esistente Fertilia – Bombarde. Ieri si è tenuto il sopralluogo dell’Assessore alle Opere Pubbliche Gianni Cherchi insieme ai tecnici e all’impresa che si sta occupando di realizzare l’opera, che in totale costa 400 mila euro.

La pista ciclabile parte dal ponte di Fertilia, aggira la stazione di servizio poco distante e porta il tracciato delle due ruote all’altezza della rotatoria che immette alla pista ciclabile in direzione Bombarde. I lavori prevedono anche la continuità del tratto finale della pista già esistente sulla via Lido fino all’altezza dell’incrocio con la via Liguria e sul fronte stradale dell’Ospedale Marino.

Nel corso del sopralluogo si è verificata la possibilità di ampliare l’area di accesso alla rotatoria all’incrocio con la statale 291 in direzione Santa Maria La Palma, dove si potrebbe rendere più ampia la sede stradale per garantire maggiore sicurezza.

La fine dei lavori è prevista per metà Ottobre.