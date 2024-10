A causa dei lavori in corso all’istituto superiore Pertini di Cagliari, la polvere prodotta ha reso l’aria irrespirabile.

Insegnanti e studenti sono scesi in strada, davanti all’edificio, per protestare, affermando che non è più possibile lavorare in quelle condizioni.

A causa della polvere, inoltre, una studentessa, probabilmente affetta da asma, si è sentita male ed è stato richiesto l’intervento del 118.

Nel frattempo sono giunti sul posto i vigili del fuoco per verificare le condizioni di sicurezza dell’edificio.