E' allarme energia elettrica nelle località costiere e nelle frazioni di Loiri Porto San Paolo (Ss). Il sindaco Francesco Lai punta il dito contro l'Enel, impegnato in questi giorni nei lavori per installare la fibra e che, per tale motivo, dovrà interrompere per alcuni periodi la distribuzione dell'elettricità da fine giugno a tutto il mese di luglio.

" Non è concepibile che località interrompa un pubblico servizio durante il periodo estivo, nel momento di maggior affluenza dei fruitori della costiera, con case affollate di cittadini e vacanzieri che si trovano ad affrontare giornate intere senza fornitura di energia elettrica. Così rischiamo di offrire servizi turistici da terzo mondo e si vanificano i grandi sacrifici e investimenti fatti dal pubblico e dal privato per rendere il nostro territorio appetibile e accogliente.Una località costiera in forte crescita negli ultimi anni che si vede negato un pubblico servizio solo per assurde scadenze di consegne lavori ", ha spiegato Lai.

Il primo cittadino di Loiri Porto San Paolo reputa la scelta dell'Enel " inaccettabile " e ha mandato all'azienda una nota di protesta formale, chiedendo di " far slittare la decisione di interrompere la fornitura di energia elettrica almeno ai mesi di settembre o ottobre ".