Dovrebbe andare avanti per tre giorni (inizio mercoledì 9 ottobre), un intervento di messa in sicurezza per eliminare parti di intonaco nella zona sottostante il ponte del Rosello, su via Col di lana a Sassari.

Il lavoro, che sarà eseguito dalla ditta EdilMa di Osilo, riguarderà la rimozione manuale delle parti di intonaco che si stanno staccando dalla struttura e il contestuale trattamento con prodotti specifici delle armature.

“Non sono previste chiusure al traffico – fanno sapere dal Comune di Sassari –, e la circolazione in via Col di Lana sarà gestita con un moviere della ditta esecutrice”.