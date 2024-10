Per dare modo di effettuare alcuni lavori urgenti previsti da Enas all’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce tra gli altri, il potabilizzatore di Monte Agnese, Abbanoa comunica che giovedì 12 settembre sarà sospesa l’erogazione idrica ad Alghero dalle 10.00 alle 20.00.

A Fertilia, invece, la chiusura avverrà dalle 07.00 fino alla mezzanotte. Per limitare i disagi ai cittadini verranno attivati due servizi di autobotte, in Via De Gasperi e di fianco all’Ospedale Marino.