"Le squadre del pronto intervento di Abbanoa hanno lavorato tutta la notte per eliminare un grosso guasto improvviso verificatosi ieri sera nel tratto di acquedotto di Pattada che alimenta Ozieri, Mores, Ittireddu e Ardara. L'allarme è scattato in tarda serata quando il sistema di telecontrollo ha segnalato il repentino svuotamento del serbatoio di Ardara. Immediatamente sono state avviate le operazione di ricerca del punto lesionato".

Lo si legge in una nota di Abbanoa che aggiunge: "La rottura è stata individuata su una tubatura del diametro di mezzo metro in località Bizas de Mela. Immediatamente sono iniziati i lavori di riparazione andate avanti senza sosta per tutta la notte per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Alle 5 di questa mattina l'intervento è stato concluso ed è stato possibile riavviare l'acquedotto con gradualità per evitare ulteriori rotture. Sono ora in corso le fasi di riempimento dei serbatoi comunali che consentiranno di ridare pressione alle reti idriche cittadine entro la mattinata".

"Qualsiasi anomalia - aggiungono - potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni".

"Il tratto di acquedotto - conclude Abbanoa - interessato dal guasto è già destinato ad andare in pensione. Grazie a un investimento di 200mila euro, Abbanoa ha realizzato una nuova condotta lunga quasi un chilometro di cui è in corso la fase di collaudo: l'attivazione è prevista nei prossimi giorni".