Domani, giovedì 11 ottobre, Abbanoa provvederà alla chiusura dell'erogazione idrica in tutta la città e nell'agro. La chiusura avverrà a partire dalle 08,00 e si protrarrà fino alle ore 23,00. Per far fronte all'improvvisa emergenza, l'ente gestore del servizio idrico attiverà un servizio di autobotte in via De Gasperi e presso l'Ospedale Marino.

La chiusura dell'erogazione idrica, secondo quanto riferisce Abbanoa, è dovuta all'intervento d'urgenza che verrà approntato dall'Enas sulla condotta adduttrice Coghinas II, che dovrà essere eseguito interrompendo la fornitura verso i potabilizzatori di Truncu Reale e Monte Agnese.