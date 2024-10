Al via i lavori di ammodernamento della cabina elettrica dell'ospedale Brotzu a Cagliari.

Da oggi sono sospesi i ricoveri programmati e da lunedì 4 agosto le attività di Pronto soccorso sino al 7 compreso (giorno del D-Day) per riprendere regolarmente l'8 agosto.

Il piano prevede che restino operative 2 sale operatorie, la rianimazione, i frigoriferi della Farmacia, il sistema antincendio, la comunicazione interna e 2 ascensori. Inoltre i pazienti in condizione di esser dimessi torneranno a casa, quelli in condizioni gravi saranno trasferiti negli altri ospedali cittadini e, infine, i circa 250 pazienti non gravi che possono essere assistiti senza l'ausilio di apparecchiature elettriche resteranno all'interno del Brotzu, dislocati nei primi sei degli 11 piani della struttura.