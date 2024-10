In seguito ad un controllo effettuato dall'Ispettorato del Lavoro di Cagliari-Oristano, all'interno di un'area in cui si svolgeva uno spettacolo, nel Cagliaritano, 12 dipendenti sui 15 totali a lavoro sono risultati in nero.

Tutti giovanissimi, erano privi di contratto d'assunzione e di copertura previdenziale e assicurativa. Adesso la società rischia sanzioni fino a 43.200 euro, con contestuale obbligo di regolarizzare le posizioni dei dipendenti con Inps e Inail.

Inoltre l'attività imprenditoriale è stata sospesa, con un'ulteriore sanzione di 2mila euro.