«Sono in essere le procedure di controllo. In questo momento si sta verificando che nel passaggio al nuovo appalto la clausola sociale prevista nel Contratto nazionale del Lavoro e nell'Accordo quadro per l'appalto dei servizi sia stata rispettata».

Sono le parole pronunciate dal Sindaco Nicola Sanna che è voluto intervenire nuovamente sulla vicenda dei lavoratori Secur, seguita passo passo, fin dall'approvazione in Consiglio comunale della mozione di sostegno, nel dicembre del 2017, in occasione degli incontri che si sono tenuti il 3 dicembre nella sede dell'Ats, il 18 dicembre a Palazzo Ducale, a margine del Consiglio Comunale aperto a Palazzo di Città del 20 dicembre, e il 24 dicembre a Palazzo Ducale.

«Si cominciano ad avere i primi riscontri operativi – ha aggiunto il primo cittadino – ai quali seguiranno, nei giorni seguenti alle festività ulteriori fatti concreti».

«Pur rispettando la mobilitazione, certamente essenziale fino alla conclusione della vicenda, rinnovo l'invito a sospendere il presidio in piazza d'Italia. I lavoratori facciano ritorno in famiglia, sapendo che l'Amministrazione comunale e la città tutta sono impegnate seriamente nella risoluzione della vertenza».