Durante il 15/o congresso regionale delle Acli regionali a Cagliari, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha sottolineato l'importanza di un provvedimento per garantire la tutela della retribuzione minima salariale.

"La Regione Sardegna è pronta per un passo avanti significativo in questo ambito. Mi auguro che il Consiglio regionale metta in agenda una legge sul salario minimo regionale", ha dichiarato Todde.

La presidente ha evidenziato la situazione precaria di molti lavoratori sardi, con contratti che offrono stipendi così bassi da non consentire di arrivare a fine mese. Inoltre, ha espresso preoccupazione per la fuga dei giovani dalla regione a causa della mancanza di adeguate protezioni e dell'immobilismo degli stipendi di fronte all'aumento dei costi della vita. "Non possiamo rimanere impassibili, dobbiamo agire e trovare soluzioni", ha sottolineato Todde.