Due lavoratori in nero e tre telecamere abusive per il controllo dei dipendenti. Questo è ciò che hanno scoperto nella giornata di ieri, 22 ottobre, in un bar di Carbonia, i Carabinieri della locale stazione con l'ausilio del personale specializzato del Nucleo Ispettorato del lavoro dei Carabinieri di Cagliari.

I militari hanno effettuato verifiche nell'ambito di un più generale servizio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e al contrasto del lavoro irregolare.

Per il bar è stata disposta quindi la sospensione dell'attività imprenditoriale e sono state elevate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di 7000 euro.