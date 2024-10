Nella giornata di oggi i carabinieri hanno controllato 15 imprese, di cui 9 sono risultate irregolari e controllati 60 lavoratori, di cui 21 irregolari e 8 impiegati “in nero”, hanno elevato sanzioni amministrative per 24 mila euro, ammende per 8.768 euro ed effettuati recuperi previdenziali e assistenziali pari a 4 mila euro.

In particolare, il personale del Nucleo ispettorato del lavoro di Nuoro e dell’ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro e Cagliari, con il supporto di militari delle stazioni di Santa Maria Navarrese e Baunei e della Squadriglia di Lanusei, hanno denunciato cinque persone al termine di un’attività ispettiva effettuata in un cantiere edile, in località Tancau a Lotzorai, dove erano in corso lavori di completamento di una struttura turistico alberghiera, per violazione delle leggi sulla sicurezza nei cantieri e impiego di lavoratori in nero, tutti immediatamente regolarizzati.