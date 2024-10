A Bari Sardo i Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e il personale dell’ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro hanno denunciato un imprenditore turistico impegnato in opere di ristrutturazione perché avrebbe affidato ai lavoratori dei compiti senza tener conto delle loro condizioni di salute e per l’omessa formazione degli stessi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’imprenditore avrebbe anche impiegato due operai “in nero”.

Oltre alla denuncia sono state elevate nei suoi confronti sanzioni amministrative per un totale di sei mila euro, nonché ammende per quasi tre mila euro e sono stati effettuati anche recuperi previdenziali ed assistenziali per un valore di mille euro.