Nei giorni scorsi, i carabinieri di Nuoro insieme ai militari di San Teodoro, hanno dato il via a una serie di controlli in tema di sicurezza nei cantieri edili con l’intento di verificare la presenza di eventuali lavoratori in “nero”.

In particolare, i militari hanno sorpreso in una ditta di San Teodoro, che si accingeva a finire alcuni lavori in un ristorante, 3 dipendenti che lavoravano in “nero”.

L’impresa è stata immediatamente multata con una sanzione amministrativa di 9 mila euro.