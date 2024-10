Si è svolta ieri 17 luglio a Cagliari, l’audizione della Ugl Sicurezza Sassari nelle commissioni regionale II e VI, riunite in maniera congiunta per affrontare la vicenda degli ex lavoratori della Secur non riassorbiti dall’appaltatore dei servizi integrati di vigilanza armata e portierato per l’Aou e l’Assl di Sassari.

Come sottolineato in un comunicato di Ugl Sicurezza Sassari, è stato rimarcato come i lavoratori che prestavano servizio nelle postazioni Aou e Ats oggetto di cambio appalto “Avessero la possibilità di trovare spazio per una assunzione da parte dell’Associazione Temporanea di Impresa vincitrice in sede di cambio appalto”. Inoltre “Abbiamo fornito alle Commissioni elenchi e documentazione al fine di chiarire quali siano i numeri che hanno deciso la sorte dei lavoratori esclusi, numero spesso contradditori e su cui ci è stato chiesto di far sicurezza”.

Per Ugl Sicurezza Sassari l’auspicio è che “Arrivino finalmente segnali significativi dai componenti delle Commissioni e dal nostro Consilgio regionale affinché si chiuda positivamente questa vertenza ed i “ragazzi del portierato” ritrovino la serenità perduta”.