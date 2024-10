Non si ferma la mobilitazione dei lavoratori e dei sindacati del Sulcis Iglesiente sulla vertenza che interessa lo stabilimento di Portovesme che da due mesi i lavoratori presidiano davanti alla fabbrica.

Prima della partenza per Roma, fissata per il 22 prossimo, i dipendenti chiedono un incontro con il presidente della Regione Pigliaru per discutere della questione Alcoa e definire i percorsi e le strategie da seguire.