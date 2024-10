“Le graduatorie per le assunzioni Lavoras sono pronte da fine maggio. Forza Italia sta diventando ridicola. Governano da oltre tre mesi e vogliono continuare ad addossare le colpe a me dei ritardi sui procedimenti amministrativi? Lo capiscono anche i bambini che non regge più questa scusa”.

Lo ribadisce, in una nota, il Consigliere comunale di “Per Alghero”, Mario Bruno, che aggiunge: “Ricordo loro che non amministro più da giugno e che portare avanti i progetti in continuità amministrativa è un loro dovere. Noi abbiamo il merito di aver realizzato i progetti, spetta a loro perfezionarli”.

“L’investimento fatto da noi – dichiara ancora Bruno – è di 1.300.000 euro. Sei cantieri approntati da Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Società In House per diverse tipologie di lavoratori, dai più giovani e a quelli avanti con gli anni, alle donne, a chi non ha professionalità specifiche e ai laureati, a chi non ha mai avuto un’occupazione e a coloro che invece sono fuoriusciti dal mercato del lavoro”.

“Riguardano ambiti strategici dell’amministrazione, dai beni culturali al parco Pivarada, dal nuraghe Palmavera al verde cittadino. Poche scuse – conclude –: si mettano a lavorare, procedano ad assumere e poche chiacchiere”.