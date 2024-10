Nell'ambito del programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas” (misura cantieri di nuova attivazione), il Comune di Torralba è alla ricerca di 1 muratore e di 2 operai comuni a tempo indeterminato.

L'avviso, pubblicato nel portale “SardegnaLavoro” (sezione concorsi e selezioni-Cantieri) scadrà il 4 dicembre. Le iscrizioni potranno essere effettuate all'Ufficio di collocamento di Bonorva (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00, presso la sede dell’ASPAL del Centro per l’Impiego di Bonorva in Via Giovanni XXIII, snc) oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it.

Al modulo dovrà essere allegata la fotocopia della carta d'identità in corso di validità e la copia della dichiarazione Isee. L'avviso è rivolto ai residenti e domiciliati a Torralba, ma anche ai non residenti ma con domicilio in paese.

Necessaria anche l'iscrizione al Centro per l'impiego di Bonorva, il possesso delle abilitazioni , qualifiche, patenti, idoneità richieste dal Comune di Torralba, lo status dei disoccupato e il non essere destinatari di qualsiasi forma di sostegno al reddito o sovvenzione o indennità di disoccupazione e/o mobilità (NASPI, ASDI, etc.).