“È un’iniziativa pensata per promuovere e sensibilizzare sul tema della donazione del sangue in prossimità delle feste natalizie, uno dei periodi in cui la domanda aumenta, ma le donazioni diminuiscono”. Così il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, Antonio Dettori, presenta la nuova idea pensata per ringraziare i donatori.

Ogni lunedì, a partire dal 14 novembre, chi donerà il sangue nella sede provinciale (Strada Vicinale Taniga San Giacomo Medas - San Camillo) parteciperà all’estrazione di due biglietti per il concerto di Albano Carrisi, che si terrà sabato 17 dicembre al teatro comunale di Sassari.

“Tutti i lunedì, fino al 12 dicembre, il vincitore sarà uno, ma riceverà due biglietti”, spiega il presidente. “Si tratta di un’altra iniziativa nata per ringraziare i donatori del loro prezioso contributo, ma anche un modo – sottolinea Antonio Dettori – per ricordare o far sapere a tutti che ogni lunedì è possibile donare il sangue nel nostro centro prelievi”.

Si può prenotare il giorno e l'ora in cui donare sul sito www.avisprovincialesassari.it oppure chiamando al numero 079250000.