Anche quest'anno l'Amministrazione comunale di Sassri e l'Avis hanno scelto di fare squadra per una raccolta di sangue straordinaria, in occasione della seduta del Consiglio comunale, utile per sensibilizzare tutti i cittadini sull'emergenza che ogni estate si crea in Sardegna.

L'appuntamento di questa mattina era rivolto non solo agli amministratori, che hanno dato il buon esempio partecipando attivamente alla donazione, ma anche ai dipendenti e a tutti i cittadini.