L’Avis Comunale di Fonni per il mese di marzo ha programmato alcune importanti manifestazioni che hanno come tema centrale la valorizzazione del volontariato, la sensibilizzazione della popolazione sul valore della solidarietà e sulle tematiche dell’educazione sanitaria, nonché un importante appuntamento di carattere istituzionale.

Il 21 marzo dalle ore 10.30 fino alle 12.30 è in programma la “XXII Giornata della memoria e l’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.

L’incontro, nel corso del quale si darà lettura degli oltre ottocento nomi delle vittime di mafia, si terrà, tempo permettendo, presso la Piazza dei Donatori in Via G. Deledda, in alternativa sarà a disposizione il locale CEAS.

Il 25 marzo 2017 dalle ore 10.30 e fino alle 13.30, presso il Centro Sociale (CEAS) di Fonni, si terrà un convegno medico che vedrà come tema la malattia del Diabete e l’importanza della sonazione del sangue.

Saranno presenti il Dottor Alfonso Gigante, responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Malattie Metaboliche, Diabetologia Endocrinologica e Dietologia clinica dello Zonchello di Nuoro e il Dottor Pierpaolo Bitti, direttore Centro Trasfusionale Immunoematologia ospedale San Francesco di Nuoro.

Il 26 marzo, invece, come ultimo appuntamento del mese, presso il centro sociale (CEAS), dalle ore 09.00 fino alle ore 13.30, si svolgeranno i lavori dell’Assemblea Provinciale con la partecipazione dei delegati provenienti dalle Sedi Avis Provincia di Nuoro.