Tra i sentieri della memoria che ricostruisce le trame di Austis, emerge il cuore delle sue tradizioni ricche di colori, suoni, prodotti e manufatti, atmosfere, sapori e profumi.

Nel paesaggio scolpito di bellezze paesaggistiche e testimonianze archeologiche, la comunità austese si prepara ad accogliere i tanti visitatori che questo fine settimana potranno scoprire gli angoli più caratteristici del paese, gli elaborati di artigiani depositari di un sapere che si tramanda, le esperienze che si rinnovano e che producono, nei vari ambiti e un’economia che soprattutto in questa circostanza non vuole considerarsi soltanto locale.

Ad Austis si crea movimento culturale attraverso l’esposizione di strumenti musicali che dialogano con le note di un’appartenenza, i pezzi di vestiario che accostati che nel loro insieme vanno a formare l’abito tradizionale, le danze dei gruppi folkloristici e i ritmi degli organetti scanditi da musicisti Fabio Onnis, Silvano e Roberto Fadda che ovunque trovano ammirazione e consenso.

Nelle vie più nascoste e tra le mura di pietra si potranno ascoltare i canti itineranti dei cori polifonici mentre l’Associazione Culturale “Sos Colonganos e S’Urtzu Austesu” riproporrà gli antichi riti di un Carnevale ritrovato grazie ad una ricerca difesa con passione che ha restituito il suono sordo delle ossa di animali che vengono portati sulle spalle al posto dei campanacci che costituiscono, invece, un elemento comune per la maggior parte delle maschere barbaricine. Venerdì pomeriggio si è tenuta l’inaugurazione delle Cortes con l’apertura ufficiale alle visite a Sas domos antigas, alle mostre, a Sos magasinos e alle esposizioni dei prodotti locali.

La musica è il tema che gli organizzatori dell’edizione di quest’anno hanno scelto per caratterizzare l’evento e per approfondirne gli argomenti nella giornata di si è tenuto il convegno dal titolo “La musica nella Tradizione”, in concomitanza del quale è stata inaugurata anche la mostra degli strumenti musicati voluta dal Comune di Austis con il patrocinio del Consorzio Bim Taloro. In serata, in piazza Cavour, i riflettori hanno illuminato i balli del gruppo folk Santu Antoni e l’estemporanea di canto sardo, mentre alle 22 la festa si è trasferita anche in piazza Corroga grazie agli eventi promossi dal comitato Fedales 75-95.

Questa mattina la tappa di Autunno in Barbagia coincide con l’Ottava della Festa di Sant’Antonio per cui alle 10.30 si potrà accompagnare la processione verso il Santuario Campestre dove alle 11.30 don Marco Floris celebrerà la messa solenne.

Alle 18 il fascino misterioso de “Sos Colonganos” riproporrà le suggestioni del Carnevale che troverà il massimo respiro intorno alle 21 quando in piazza Cavour la cerimonia del rituale prenderà forma intorno al fuoco.