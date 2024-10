Ore 10:00-13:00 Circuito Regionale “In Nome del Pane” a cura della Proloco.

- Dimostrazione lavorazione “Panadas” nel forno a legna. Via E. D’Arborea, 1

- Dimostrazione lavorazione Pane Carasau nel forno a legna. Via Regina Fontium, 30 - Dimostrazione lavorazione “Cohone hun foza” nel forno a legna. Via Cavour, 6

Ore 11:30 Inaugurazione ufficiale del Planetario Astronomico. Via Ospitone, 4

Ore 13:00-15:00 “S’Iscraria”. Lavorazione dell’asfodelo. Creazione di cestini e corbule in

asfodelo secondo l’antica tradizione artigiana. A Cura di Sandra Cottu. Via S. Satta, 77 Ore 13:00-15:00 “Ricamande”. Lavorazione e confezionamento dell'abito tradizionale di Ollolai. Dimostrazione a cura di Antioca Frau. Via S. Satta, 75

Ore 15:00 “S’Isposa”. Vestizione del costume da sposa tradizionale. Descrizione del costume, dei gioielli, degli amuleti e del loro significato. A cura del Gruppo Folk “Balladores”, Via S. Satta, 79

Ore 15:00 Ludobus e laboratorio interculturale. I ragazzi si confrontano con altre culture attraverso lo scambio di letture e giochi. A cura della Cooperativa Sociale “Il Sicomoro” con la partecipazione di minori stranieri non accompagnati. Piazza Marconi

Ore 15:00-18:00 Esibizione di canti a tenores itineranti, all'interno delle cortes. A cura del Tenore Ospitone di Ollolai. Via Cavour, 2

Ore 16:00 Dimostrazione dell'antica lotta sarda de “S'Istrumpa”. A cura dell'associazione “S'Istrumpa”. Ex Asilo Parrocchiale, Via Repubblica, 3

Ore 17:00 Esibizione Tenore Ospitone di Ollolai. Chiesa Sant'Antonio, Piazza Sant’Antonio

Ore 17:00 Convegno “In Nome del Pane” Sala Consiliare “Sign.na Leanda”, Via Mazzini, 2 Saluti: Efisio Arbau, Sindaco di Ollolai, Pier Paolo Soro, Presidente Pro Loco Ollolai, Maria Laura Ghisu, Assessore alla cultura Comune di Ollolai.

Introduzione e coordinamento: Raffaele Sestu, Presidente Regionale Unpli Sardegna. Intervengono: Carlo Delfino “In nome del Pane”, Tonino Bussu “Salude e Trigu”,

Antonio Farris “Il Lievito Madre”, Marisa Lamundo De Cunis “La sacralità del pane”,

Bachisio Bandinu, Antropologo, giornalista, scrittore.

Conclusioni: Barbara Argiolas, Assessore Regionale al Turismo, Artigianato e Commercio.