Paura quest’oggi per un automobilista di Thiesi, di 69 anni. Mentre era alla guida della sua Ford Focus si è accorto che la vettura stava prendendo fuoco. L’uomo ha arrestato subito la corsa e si è messo in salvo. E’ successo sulla strada statale 131, direzione Sassari, al chilometro 196, in prossimità del bivio per Florinas.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Nuoro e Ozieri e i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’auto.