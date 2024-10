Incidente mortale a Padru dove un dipendente della Residenza sanitaria, Andrea Olivieri, di 29 anni, originario di Siamaggiore, ha perso la vita poco dopo mezzanotte.

Il giovane stava percorrendo la Sp 24, alla guida di una Fiat Punto che all'ingresso di Padru, vicino alla fontana in località Su Maresciallu, per cause in corso di accertamento, è uscita dalla carreggiata ribaltandosi più volte.

Il corpo della vittima è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo finendo a diversi metri dal mezzo.

Sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Padru per ricostruire la dinamica dell'incidente: non è escluso che tra le cause ci sia l'elevata velocità o un colpo di sonno.