Federico Fashion Style ha trascorso la notte ad Alghero al termine della quarta tappa del suo tour in Sardegna. Il parrucchiere, però, ha deciso di prendere alcune precauzioni dopo l'attacco vandalico all'auto subito a Cagliari.

"Ho parcheggiato la macchina nel parcheggio del Commissariato di Alghero. Oggi sono stato contattato proprio da loro per tutelare me e la macchina dopo tutto quello che è successo. Mi hanno dato la possibilità di lasciare l'auto nel loro posteggio così possono controllare meglio perché non c'è un parcheggio custodito al di fuori dell'albergo".

"Ringrazio tutte le persone di Alghero, specialmente il Commissariato di Alghero che mi sta tutelando tantissimo. Domani sarà così a Sassari e dopodomani a Olbia, mi hanno già contattato. Ringrazio la Sardegna e amo i sardi, per me questo è il lavoro della vita".