Alla fine i cittadini ce l’hanno fatta. Ci sono voluti quasi sei mesi ma l’auto abbandonata in strada, data prima alle fiamme e diventata poi ricettacolo di rifiuti e topi (per di più sostava sulle strisce pedonali), è stata finalmente rimossa.

Sardegna Live aveva pubblicato qualche giorno fa la foto-denuncia, raccogliendo le legittime istanze dei residenti della zona, in via Tiepolo per l’appunto, con l’auspicio di far intervenire il Comune e la Polizia Municipale per la rimozione del mezzo ormai inservibile.

Detto e fatto. Anche le segnalazioni via mail all’Urp (Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune) e al Comando della Polizia Locale sono servite: da oggi la carcassa non è più un’icona del degrado del rione. Con gli applausi dei cittadini che ringraziano.