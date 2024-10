«Il vostro non è soltanto un risultato individuale, ma collettivo e l'abbraccio della comunità oggi qui in piazza d'Italia lo dimostra. Avete avuto l'onore e la fortuna di studiare in una delle migliori università italiane, riconoscimento oggi finalmente certificato anche dagli ultimi dati del Censis che posizionano l'ateneo sassarese al secondo posto tra le università medie italiane ».

È il saluto rivolto ieri pomeriggio dal presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau alle studentesse e agli studenti dell'Università degli Studi di Sassari, riuniti in piazza d'Italia per la manifestazione “Lauree in Piazza”, alla presenza del Magnifico rettore, Massimo Carpinelli, del sindaco Nicola Sanna, dell'arcivescovo Gian Franco Saba e dell'intero senato accademico.

«Un motivo di orgoglio anche per noi istituzioni – ha aggiunto Ganau - fortemente convinte che attraverso il miglioramento della didattica e l'incremento del numero di laureati la nostra regione possa vincere le sfide che ci attendono per un futuro migliore nella nostra terra».