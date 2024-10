Mercoledì 5 settembre 2018, alla Fiera di Cagliari, è atteso il “concertone” della cantante Laura Pausini. I fan e sostenitori dell’artista potranno nuovamente cantare insieme a lei dopo otto anni di assenza dal palcoscenico tutto sardo.

Box Office di Cagliari in viale Regina Margherita gestirà come di consueto la vendita dei ticket di ingresso per il “Laura Pausini World Wide Tour”. Non resterà che attendere probabilmente la prossima settimana per cominciare ad accaparrarsi i posti più ambiti per l'evento.