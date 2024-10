Occhi verdi che trasmettono emozioni, sguardo ammaliante che cattura e corpo da vera "mediterranea", la giovane sarda dopo aver ottenuto grandi risultati nella sua terra, la meravigliosa Sardegna, è riuscita a far parlare di sé anche al di fuori dei confini dei quattro mori. Il suo carattere e la voglia di voler scoprire e vivere sempre nuove emozioni l'hanno spinta a girare lo stivale, passando da nord a sud sempre con la caparbietà e la volontà di imporsi nel mondo dello spettacolo.

Fiere di motori, fotografia, ospite in discoteche e vari eventi a cui ha partecipato, non hanno distolto lo sguardo dal suo grande obiettivo, il cinema, sogno che aveva sin da bambina e a cui vuole arrivare. Da qualche mese Laura Garau vive in Sicilia, precisamente a Catania dove è ospite in vari eventi e testimonial di vari marchi. Spulciando i suoi social, dove la sua simpatia l'ha portata ad avere migliaia di followers, si nota che lei non parla mai della sua vita privata.

Chissà se in serbo nasconda qualcosa, e se qualcuno avrà colpito il suo cuore. Adesso, con l'estate alle porte, Laura è pronta per un'altra avventura, che sia in Sicilia, Sardegna, o altrove, questo non è dato sapersi. Nei suoi sogni c’è il cinema, genere drammatico oppure commedia, ma non datele i “cinepanettoni” , ma In fondo è proprio vero, la sua bellezza è proprio itinerante.