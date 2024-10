Accompagnata dalla deputata algherese del Movimento 5 stelle, Paola Deiana, l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, nella mattinata di oggi ha goduto delle bellezze di Alghero.

Il centro storico, l’antica muraglia, le torri e la sua gente, seppur in un tempo limitato, hanno conquistato subito la parlamentare, tanto da voler tornare per approfondire la conoscenza e trascorrere qualche giorno in relax. A fare gli onori di casa è stata l’onorevole Deiana che, insieme ad Andrea, guida turistica della “Cooperativa Itinera”, ha mostrato con orgoglio la propria città.

“È stato davvero un piacere poter organizzare questa visita per Laura Boldrini, una donna di grande spessore culturale e umano. Considerato che questa sera presenterà a Sassari il suo libro ‘Questo non è normale’, ci tenevo ad averla ospite nella mia città”.

Prima del tour, le due parlamentari sono state ricevute, a Porta Terra, dal sindaco Mario Conoci. Presenti anche gli assessori Giovanna Caria, Andrea Montis e Maria Grazia Salaris.