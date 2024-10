Anche quest'anno, seppur in misura minore rispetto allo scorso, in Sardegna così come in tutta Italia sarà un Natale all'insegna della cautela. L'aumento dei contagi da coronavirus e la preoccupazione per il dilagare della variante Omicron hanno spinto il Governo a varare nuove misure restrittive. Niente feste ed eventi in piazza e annullamento dei concerti di Capodanno, stop a discoteche e controlli a tappeto in bar e ristoranti. E così anche gli amministratori locali, in linea con le disposizioni governative, negli ultimi giorni hanno annunciato uno dopo l'altro l'annullamento di eventi previsti per le festività.

A Ozieri, così come in tanti altri centri dell'Isola, il sindaco Marco Murgia ha dovuto rivedere i piani sospendendo alcuni eventi in calendario: "Da oggi, 24 dicembre, sono state sospese tutte le attività previste per l'occasione - racconta a Sardegna Live -. Sarà possibile accedere solo agli eventi al chiuso, muniti di green pass rafforzato e mascherina ffp2. Confermata soltanto la giornata per il centenario dell'ippodromo, limitata parò esclusivamente alla manifestazione sportiva. Per tutto il resto il programma è stato inevitabilmente annullato".

Poi rivolge un augurio alla popolazione sarda e alla sua comunità: "Che si approfitti di questo tempo per rimettere in ordine le priorità di ognuno, per dare importanza alle cose che importano davvero. Alla mia comunità faccio gli auguri che questa sia l'ultima zampata del virus, che ci lasci combattere tutte le altre battaglie a viso aperto. Soprattutto lo spopolamento, il rilancio dell'economia, lo stop all'emigrazione dei giovani e anche l'avvio di una riforma della società che possa essere più innovativa e accogliente".

E uno sguardo fiducioso al nuovo anno: "E' già iniziata la sfida per sfruttare le occasioni che ci vengono offerte dai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr.)e che naturalmente necessitano del supporto di tutti quelli che possono contribuire e concorrere. E' un'occasione unica - conclude il primo cittadino - per l'Italia, la Sardegna e la città stessa di Ozieri e per sfruttarla è necessario che classe politica e popolazione uniscano le forze per risollevare le sorti del Paese".