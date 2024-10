L'inverno bussa alle porte e tutte le previsioni danno per certo, anche in Barbagia, l'arrivo della prima vera nevicata del 2016. In tanti sperano di poter raggiungere le piste di Fonni o Desulo per volare sugli sci o semplicemente per godere di un panorama immacolato e suggestivo.

«Le previsioni meteo danno finalmente freddo intenso e neve su tutta la Barbagia a partire da venerdì notte», spiega Enrico Cadau, presidente di Sardegna Clima Onlus e collaboratore dello Sci club Bruncu Spina, «tuttavia è prematuro pensare già da questo weekend a un inizio di stagione sciistica in quanto, per poter aprire gli impianti, sono necessari almeno 40 centimetri di neve e attualmente le piste sono totalmente scoperte. A questo si aggiunge il fatto che durante la settimana il forte vento, che ha soffiato a oltre 120 chilometri orari, ha danneggiato una falda del tetto del rifugio di Bruncu Spina lasciandolo esposto alle intemperie. I volontari dello Sci Club stanno già provvedendo a una sistemazione provvisoria che eviti le infiltrazioni d'acqua. Per l'apertura delle piste, dunque, bisognerà attendere almeno un'altra settimana».

A Desulo, invece, potrebbe aprire il campo scuola per ragazzi di “Su Filariu”, in località S'Arena. «Per avviare l'impianto sono necessari 5, 10 centimetri di neve», spiega il sindaco Gigi Littarru, «lo scorso anno ha lavorato benissimo. L'auspicio è che anche in questi mesi si possa confermare il trend positivo del 2015».

Intanto, nelle strutture ricettive tutto è pronto per accogliere i turisti e i visitatori.

«C'è trepidante attesa per l'arrivo della neve che quest'anno è decisamente in netto ritardo», dice Delia Cualbu marketing manager dell'hotel Cualbu di Fonni, «in tutto questo periodo abbiamo lavorato bene, ma dai contatti che riceviamo in questi giorni ci rendiamo conto che per la neve c'è un grande interesse da parte di tutti i sardi».