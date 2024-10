Le risorse per il comparto ovicaprino della Sardegna saranno mandate in pagamento dopo la pubblicazione della declaratoria firmata da parte del Ministro.

Le aziende ovicaprine potenzialmente interessate dallo stanziamento di 45milioni di euro sono circa 12mila. E' quanto emerso a Roma in un incontro al ministero a cui ha partecipato l'assessore dell'Agricoltura, Pier Luigi Caria.

Dopo le interlocuzioni avute le scorse settimane con gli uffici del gabinetto del Ministro, Caria ha infatti, incontrato oggi l'ufficio legislativo del Mipaaf per verificare l'esistenza di possibili soluzioni rispetto alla norma nazionale che richiede la regolarità dei pagamenti Inps ai fini della concessione, in liquidità, degli aiuti straordinari stanziati dalla Regione per il comparto ovicaprino.

Un tema oggetto di aspre polemiche in Consiglio regionale. Questi aiuti, infatti, in caso di insolvenza, sarebbero comunque concessi ai pastori ma, in assenza di un eventuale procedimento di rateizzazione o di accordo definito tra INPS e allevatore, verrebbero decurtati delle somme morose, così come avviene da alcuni anni sugli altri tipi di pagamenti e di contributi.