Latte. Monta la protesta nel Nord Sardegna, raduno a Thiesi con corteo sulla statale 131 per raggiungere il presidio del caseificio, scrive l’Ansa Sardegna: i pastori del centro e nord Sardegna si stanno radunando a Thiesi (Sassari) per una grande manifestazione nell'attesa del vertice in programma nel primo pomeriggio a Roma con il vicepremier Salvini.

Una grossa fetta dei manifestanti è partita da Sedilo, per raggiungere, attraverso la statale 131, Thiesi dove si ricongiungeranno con altri cortei in arrivo da diverse zone del territorio.