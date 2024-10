In Sardegna

Ci sarà anche la Sardegna tra gli allevatori caseari che scenderanno in piazza a Roma a difesa del Made in Italy per impedire il via libera in Italia al formaggio e allo yogurt senza latte, un'operazione - denuncia la categoria - che danneggia e inganna i consumatori, mette a rischio un patrimonio gastronomico custodito da generazioni con effetti sul piano economico, occupazionale ed ambientale.