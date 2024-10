Centristi all'attacco della maggioranza di cui fanno parte, durante la discussione generale della Manovra 2022 da oltre nove miliardi di euro approdata ieri in Consiglio regionale.

"Mancano due anni alla fine della Legislatura e ne approfitto per fare il punto su ciò che è stato fatto e non è stato fatto - ha premesso Antonello Peru (Cambiamo-Udc) in Aula - ho molto rispetto per le istituzioni e per il presidente della Regione, ma ne ho di più per chi sta fuori da questo palazzo".

Ebbene, "è arrivato il momento giusto per cambiare rotta e passo, e non giustifichiamoci dietro la pandemia".

Peru ha ricordato che "qualcuno accusa il Consiglio regionale di aver varato pochi provvedimenti: non sono d'accordo, la verità è che a tanti provvedimenti non si riesce a dare concretezza e realizzazione".