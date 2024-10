II centrosinistra lancia l'attacco alla giunta Truzzu, riguardo il piano di interventi per la riqualificazione degli edifici del centro storico di Cagliari. "Il piano particolareggiato del centro storico di Cagliari e Pirri è ancora al palo - si legge in una nota -, e l’ultima scusa dell’amministrazione Truzzu riguarda una variante al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per cui il presidente della Regione Solinas non avrebbe ancora dato l'ok".

"Il Consiglio comunale ha approvato nel 2016 il Piano particolareggiato del Centro storico per tutti gli interventi che riguardano la conservazione e la riqualificazione degli edifici - prosegue -. Per gli interventi di trasformazione, invece, la Città Metropolitana di Cagliari, su richiesta della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, aveva richiesto la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Vas), conclusa a marzo 2019. Il PpCs è, quindi, operativo al 75%, ma sono fermi importanti investimenti pubblici e privati da realizzare sugli edifici bombardati e nei cosiddetti ambiti di riqualificazione urbana".

"Abbiamo lasciato un lavoro completo e pronto per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale, ma a oltre un anno dall'insediamento della giunta Truzzu il Piano Particolareggiato del Centro Storico è ancora fermo -denunciano i componenti di minoranza della commissione urbanistica Ghirra, Massa, Portoghese e Lecis Cocco Ortu -. Il motivo sarebbe che il Presidente Solinas non ha ancora firmato il decreto che rende operativa la variante al piano di assetto idrogeologico a seguito delle opere realizzate dal privato per l’ampliamento del Centro Commerciale Marconi Pirri".

"Ghirra, Massa, Portoghese e Lecis Cocco Ortu fanno riferimento alle procedure previste dalla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici - viene riferito ancora nella nota stampa -, che definisce i passaggi delle varianti al PAI: di fatto la giunta regionale ha già adottato la deliberazione che approva la variante il 17 aprile 2020, ma mentre nel mese di maggio sono stati pubblicati i decreti relativi ai comuni di Aggius, Domus de Maria, Ollollai, Posada, Sadali, Solarussa e Sorso, quello di Cagliari non è mai stato promulgato".

"Chiediamo al sindaco che solleciti il presidente della Regione perché pubblichi quanto prima il decreto e il Consiglio comunale possa finalmente approvare il PpCs", concludono i consiglieri. La questione sarà portata anche all'attenzione del Consiglio regionale.