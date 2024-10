L'Azienda per la Tutela della Salute ha previsto 1.200 nuove assunzioni per il 2018. Sono questi i numeri indicati dalla proposta di Piano di fabbisogno/assunzioni del personale dell'Ats come previsto dalla deliberazione dello scorso 27 febbraio, oltre che dai protocolli d'intesa in materia di stabilizzazione del personale precario siglati nei primi giorni di marzo con i sindacati.

Nel corso dell'anno saranno assunti ad invarianza della spesa 630 profili professionali. Le assunzioni avverranno attraverso lo scorrimento delle graduatorie, concorsi e mobilità. Altre 570 figure, frutto delle stabilizzazioni, si aggiungeranno a questi per un totale di 1.200. con nuovi ingressi l'Ats intende lavorare ad un drastico taglio dei tempi delle liste d'attesa così da accrescere i vantaggi dei cittadini della Regione.

La proposta di Piano di fabbisogno/assunzioni del personale ATS per l'anno 2018 è stato trasmesso all'Assessorato alla Sanità e al Collegio sindacale dell'azienda.