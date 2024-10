Anche nella provincia di Cagliari si sta procedendo con l'introduzione di test sierologici anti-Covid per gli insegnanti. Le varie scuole stanno già provvedendo alla pubblicazione delle circolari.

Sarà necessario prenotarsi nei singoli istituti, che gireranno le liste all'Ats. Quest'ultima diramerà un calendario, che indicherà date e orari in cui ognuno dovrà recarsi nella cittadella in via Romagna per effettuare i test.

Nel Cagliaritano particolarmente bassa la percentuale dei docenti che si sono sottoposti alla verifica volontaria prima di entrare in classe. Uno dei problemi legati a ciò è stata la mancata adesione allo screening di moltissimi medici di base, pochi infatti hanno ritirato il kit alle Assl.

Nelle ultime settimane i docenti si sono rivolti o ai laboratori privati o alla rete 'Ad Adiuvandum', che sta effettuando test gratuiti per le categorie a rischio presso l'ospedale militare. Adesso anche l'Ats è scesa in campo a supporto degli insegnanti.