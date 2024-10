Pubblica su Facebook foto di famiglia, momenti in cui è al ristorante, in palestra e in piscina. E proprio da queste foto e da alcuni particolri che la Polizia riesce a individuare il luogo nel quale il latitante Ivan Fornari, 35enne cagliaritano, si era rifuggiato: il Messico.

E’ accusato di narcotraffico, ricettazione e resistenza a Pubblico ufficiale. E per questo deve espiare una pena di 5 anni e 7 mesi giorni di carcere, secondo il provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Cagliari.

L’attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile di Cagliari è partita nel dicembre scorso quando acquisizioni informative segnalavano la presenza del ricercato in Spagna.

Gli investigatori cagliaritani, mediante l’analisi di particolari minimi presenti nel profilo Facebook del 35enne, sono riusciti a individuarlo e ad accertare con precisione la città in cui viveva, Playa Del Carmen.

Non in regola con il visto di soggiorno in Messico, Fornari è stato espulso dal territorio e imbarcato su un volo diretto Alitalia.

Nel pomeriggio di ieri, una volta sbarcato all’aeroporto internazionale di Fiumicino, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari e dell’Ufficio di Polizia di Frontiera. E’ ora rinchiuso nel carcere di Civitavecchia.