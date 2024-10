Un cittadino romeno è stato fermato dalla polizia all’aeroporto di Alghero prima di imbarcarsi sull’aereo che lo avrebbe riportato nel suo paese di origine.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era ricercato in quanto condannato a 11 mesi di carcere per vari furti in abitazioni.

La polizia lo ha così arrestato e accompagnato nel carcere di Bancali a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.