Sono in corso le celebrazioni per i 400 anni dell'Università di Cagliari. Il 4 marzo si terrà, per la prima volta interamente online, la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico.

In queste settimane una serie di stendardi decorativi è stata posizionata sulle facciate dei principali edifici dell'Università in città. "Uniti nel sapere da 400 anni", è lo slogan scelto per festeggiare l'importante traguardo. "Ricerca. Conoscenza. Territorio", "Società. Innovazione. Competenza", "Cultura. Storia. Crescita", e "Scoperta. Studio. Passione" sono invece le combinazioni di parole scelte per raccontare i quattro secoli di storia accademica cagliaritana. Il logo delle celebrazioni campeggerà in diverse occasioni sulla Torre dell'Elefante e le strade cittadine di Cagliari e di Monserrato.

Il programma completo degli eventi di celebrazione è consultabile online sul sito dell'ateneo.