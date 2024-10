Estate impegnativa per l'Associazione Sportiva Ovodda Corse ASD, che organizza un calendario fitto di appuntamenti per tutti gli appassionati e non.

Prima data domenica 18 giugno. Per tutta la giornata si alterneranno gare di minimoto per ragazzi, a gare di karting per adulti, tutte in un circuito che attraverserà diverse vie del paese.

A luglio l'appuntamento è per sabato 22, dove al campo "Sa'e Marina" si disputerà in notturna, la gara di FLAT TRACK, valida come seconda prova di campionato 2017.

Il 14 agosto il divertimento è garantito con le sfide tra "carruzzos antigos". A partire dalle ore 15 nelle strade principali del paese.

Altro appuntamento il 3 settembre con le mountain-bike, tutta la giornata tra i sentieri delle montagne di Ovodda.

Il 30 settembre ci aspetta la gimkana su sterrato, nella località "S'orgolessu" (p/o distributore) che richiama ormai, da oltre dieci anni, appassionati da tutta la Sardegna.

A conclusione l'appuntamento di ottobre, una due giorni nei territori di Ovodda con campagnole 4x4, per un sabato di prove estreme e una domenica di percorso panoramico.