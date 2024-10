L'Associazione Sportiva “Ovodda Corse” rinnova il proprio direttivo e annuncia importanti iniziative per il 2017.

Costituitasi nel 2013 con l’obiettivo di promuovere lo sport automobilistico, al vertice resta il presidente Pietro Soru, seguito dal suo vice, Pietro Moro. Roberto Carta è invece il segretario, mentre Manuel Vacca ha il ruolo di cassiere e Mauro Mura di consigliere.

L’associazione “Ovodda corse”, composta da ben 37 tesserati, è già al lavoro per mettere in campo, per il nuovo anno, un programma ricco di eventi, incontri e manifestazioni con le campagnole 4x4, con i kart, con le auto gimkana da sterrato. E ancora, gare di mountain-bike e giornate di sport dedicate ai bambini.

“Sono molto orgoglioso di aver ripreso la carica di presidente soprattutto per i tanti ragazzi che vogliono mandare avanti questo tipo di sport”, ha detto Pietro Soru che aggiunge: “Vogliamo dare una scossa alla nuova generazione affinché non si perda tutto l'entusiasmo acquistato”.