La Regione Sardegna deve bloccare gli investimenti del Qatar in Gallura, "basta ambiguità con gli Stati che finanziano il terrorismo. Non si possono piangere le morti di Beirut e Parigi e al contempo prendere i soldi dalle mani insanguinate dei finanziatori dello Stato Islamico e di al Qaeda", è quanto ha chiesto Assadakah Sardegna, Centro Italo Arabo e del Mediterraneo, che condanna gli attentati che nei giorni scorsi hanno provocato tanti morti fra Beirut e Parigi.

"Non possiamo anche dimenticare le vittime del disastro aereo nei cieli del Sinai, frutto probabilmente di una bomba dello Stato Islamico. Il nostro pensiero - ha aggiunto Assadakah - va anche alle centinaia di persone che ogni giorno muoiono in Siria per mano dei gruppi armati di matrice jihadista finanziati principalmente da Turchia, Arabia Saudita e Qatar. Per quelle vittime, spesso, non viene sprecata neanche una riga di inchiostro. Da oltre quattro anni, nel corso dei quali abbiamo effettuato circa 100 missioni giornalistiche in Siria, denunciamo il pericolo del terrorismo e dell'estremismo islamico. Un pericolo che, come purtroppo avevamo previsto nel 2012, è arrivato dentro le nostre case. L'Europa, l'Italia e anche la Sardegna possono essere colpite in ogni istante. Il rischio è reale e nessuno può sentirsi davvero sicuro".