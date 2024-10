Quinto anno per il progetto Alghero Verde Natale con il quale l’Associazione Florovivaistica Corallo Verde illumina le festività cittadine.

Consolidato l’albero di luci, richiesto dall’amministrazione, che dalla torre di Porta Terra scivola verso il basso per abbracciare l’ingresso del centro storico.

Un’oasi verde di sugheri, lecci, lentischio e mirto crea una capanna naturale di piante mediterranee atta ad accogliere e proteggere l’originale ed importante natività realizzata per Alghero e per Corallo Verde da Antonello Alloro.

Un tappetto di ciclamini dà il benvenuto ad una Sacra Famiglia che brilla e riflette i giochi di luce realizzati per l’occasione. Una natività solida ma malleabile, che sprigiona una bellezza difficile da comprendere a primo impatto ma che sa penetrare nel profondo.

"Niente statue imponenti, nessun materiale pesante e statico, Antonello Alloro ha scelto per la Natività 2015 qualcosa di apparentemente fragile ma che sa esser flessibile, sa adattarsi, sa stringere e legare. Mai come in questo periodo è necessario saper accogliere, adattarsi ma avere solidità.

Qualunque sia la fede, il credo personale, la comunità deve rinnovare periodicamente il proprio progetto di tutela verso se stessa e il proprio territorio", il messaggio di Corallo Verde per queste festività per questo 2016 cui diamo il benvenuto.