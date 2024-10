In occasione della XIV edizione di Al Ard Doc Film Festival, sabato 25 marzo, alle ore 17.30, presso l'Ex-art, in piazza Dettori a Cagliari, l'Associazione Amicizia Sardegna Palestina inaugura la mostra “Grido di colore” dell'artista palestinese Latifa Yousef, assente all'evento per questioni burocratiche.

Introdotta da Fawzi Ismail, presidente dell'Associazione Amicizia Sardegna Palestina, la mostra sarà presentata dal pittore Angelo Liberati e della critica d’arte Alice Cardia.

Latifa Yousef, nata ad Esdud (Palestina) nel 1948, diplomata a Ramallah all’Istituto Superiore di Educazione Artistica, è membro del Laboratorio degli artisti, scrittori e giornalisti, del Cairo (Egitto) e dell’Unione Generale degli artisti e delle Arti visive della Palestina. Ha partecipato a mostre individuali e collettive in diversi Paesi (Francia, Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Tunisia, Egitto, Turchia, Bosnia Erzegovina, Spagna, Ungheria, Polonia).

Già referente dell’Ambasciata palestinese in Francia, attualmente lavora come Consulente per le Attività Culturali Palestinesi presso la Lega Araba e l’Ambasciata Palestinese al Cairo.