Per l'assessore della Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, sarebbe "tranquilla" la situazione negli ospedali di Nuoro e Olbia dove si sono registrati casi di coronavirus.

Sul primo, in particolare, riferisce che "il San Francesco sta funzionando perfettamente e i reparti sono tutti aperti". Questo, nonostante sia risultato positivo al test del tampone un medico del reparto di terapia intensiva.

"La normale attività dell'ospedale - spiega l'assessore - si deve al fatto che i tre contagiati a Nuoro si trovano tutti in quarantena domiciliare". Diverso il caso di Olbia, dove il pronto soccorso in cui è stato trattato il paziente trasportato sabato in ambulanza e poi risultato positivo al test, è stato chiuso per procedere alla sanificazione.

"Ma sarà nuovamente operativo una volta conclusa la procedura", assicura Nieddu. Nessun reparto in quarantena, dunque ma chi è entrato in contatto con pazienti positivi è ovviamente in isolamento a casa.